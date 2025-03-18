Nazilli Belediyesi'nden Yangın Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Yangın Güvenliği Eğitimi

Nazilli Belediyesi\'nden Yangın Güvenliği Eğitimi

Nazilli Belediyesi, çalışanlarına yangın güvenliği konusunda eğitim vererek acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağladı. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimde yangın türleri, yangına karşı önlemler ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı anlatıldı.

18.03.2025 12:23  Güncelleme: 12:27
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Nazilli Belediyesi, çalışanlarının yangın güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak ve acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yangın eğitimi düzenledi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen eğitime, farklı birimlerden çok sayıda personel katıldı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde; yangınların çıkış nedenleri, yangın türleri ve yangına karşı alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Muhtemel bir yangın anında panik yapılmaması gerektiği vurgulanarak, personelin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Personel, yangın tüplerini nasıl etkin şekilde kullanacaklarını, hangi yangın türlerine hangi söndürücülerin uygun olduğunu öğrendi. Yangın sırasında tahliye sürecinin nasıl yönetileceği ve acil çıkış noktalarının önemi de eğitimin önemli konuları arasında yer aldı.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yıldıray Topaloğlu; "Belediye personelimizin hem kendi güvenliği hem de vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi için bu tür eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz. Yangın gibi acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Hizmet içi eğitimler konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Belediye Başkanımız Sayın Dr. Ertuğrul Tetik'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Yangın farkındalığının önemine vurgu yapan Başkan Tetik; "Yangınlar, hem can hem de mal kaybına yol açan ciddi afetlerdir. Yangınla mücadelede en önemli faktör, bilinçli ve eğitimli bireyler yetiştirmektir. Bu tür eğitimlerle personelimizin, yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenmesi hayati önem taşımaktadır. Aldığımız her önlem, muhtemel bir facianın önüne geçebilir. Bugün yaşanan yangın, bize bu konunun ciddiyetini bir kez daha gösterdi. Yangında hayatını kaybeden kahraman itfaiyecimizin ailesine Allah'tan rahmet, kendisine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Yangın Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

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