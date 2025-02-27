Nazilli Belediyesi Şubat Ayında Yoğun Çalışmalar Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Şubat Ayında Yoğun Çalışmalar Gerçekleştirdi

Nazilli Belediyesi Şubat Ayında Yoğun Çalışmalar Gerçekleştirdi

Nazilli Belediyesi, Şubat ayı boyunca gerçekleştirdiği yol çalışmaları, sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerle dikkat çekti. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 28 günde yapılan önemli faaliyetler hakkında bilgi verdi.

27.02.2025 15:28  Güncelleme: 15:35
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Nazilli Belediyesi, Şubat ayı içerisinde kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili '60 saniyede Şubat ayı videosu' yayınladı.

Yol çalışmalarından kültürel etkinliklere, temizlikten sosyal belediyecilik çalışmalarına, eğitimden sokak hayvanlarına kadar her alanda faaliyet gösteren Nazilli Belediyesi, Şubat ayını da dolu dolu geçirdi.

Yalnızca 28 günde pek çok önemli çalışmaya imza attıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Şubat ayının ilk haftasında Şirinevler Mahallesi 265 Sokak'ta 2'nci ve 3'üncü etap çalışmalarına başladık. Eş zamanlı olarak Işıklar'da çöken yolumuza müdahalede bulunduk. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile yakacak yardımlarımızı artırarak daha fazla aileye ulaştık. Belediyemizde ilk kez çok sesli çocuk korosu kurulması için kayıtlara başladık. Çocuk hastalıklarının yayılımını önlemek için şehrimizdeki çocuk oyun alanları ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Halkımızın huzur ve refahını artırmak için zabıta ekiplerimiz hem fiyat etiketi hem de dubaların kaldırılması için denetimler gerçekleştirdi. Sevindikli Mahallemizde yıllardır yapılmayı bekleyen yollarımıza parke taşı döşeyerek kullanıma açtık. Sokak hayvanlarımız için sahiplendirme kampanyası başlattık. Deprem, ilk yardım ve uyuşturucu ile mücadele seminerleri düzenleyerek hem halkımızın hem de belediye personellerimizin bilgi birikimlerini artırmayı amaçlayan çalışmalar yaptık. Yeşil alanlarımızın görünümünün iyileştirilmesi ve halkımızın konforunun artırılması için parklarımıza yeni banklar yerleştirdik. Mevcut bankların bakım ve onalarımlarını gerçekleştirdik. Ayakkabıcılar sokağımızın üst kısmının yenilenmesi için çalışmalarımızı başlattık ve esnaflarımızla görüşmeler yaptık. Yeni Sanayi ve Yeşilyurt Mahallelerimizde yol yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Cumhuhiyet, Yeşil, Yıldıztepe ve Dumlupınar Mahallelerimizle 3 müdürlüğümüze bağlı ekiplerle temizlik, peyzaj ve yol çalışmaları yaptık. Mahalle buluşmalarımızı ilk kez başlattık ve İstiklal Mahallemizde halkımızla bir araya geldik. Tüm bunların yanında yalnızca belediyemiz bütçesiyle 12 adet yeni temizlik aracı alımı yaptık ve halkımızın hizmetine sunduk. Halkımız için her gün daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Şubat Ayında Yoğun Çalışmalar Gerçekleştirdi - Son Dakika

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