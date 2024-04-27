Nazilli Belediyesi Türkülerle Bahara Merhaba Konseri Düzenledi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Türkülerle Bahara Merhaba Konseri Düzenledi

Nazilli Belediyesi Türkülerle Bahara Merhaba Konseri Düzenledi

Nazilli Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında tüm yörelerden eşsiz eserlerin seslendirildiği Türkülerle Bahara Merhaba Konseri düzenlendi. Konserde şef Orhan Yeşiltepe yönetimindeki korist ve solistler çeşitli yörelere ait birbirinden güzel toplamda 24 türküyü seslendirdi. Görsel şovlarında yapıldığı konserin finalinde Nazilli'nin kızları türküsü 80 yıl sonra ilk defa canlı olarak solist Adem Akkaya'nın muhteşem yorumu ile söylendi.

27.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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Nazilli Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında tüm yörelerden eşsiz eserlerin seslendirildiği Türkülerle Bahara Merhaba Konseri düzenledi.

Nazilli Belediyesi Türk halk müziği topluluğu Bahar konseri ile izleyenleri coşturdu. Mehmet yüzü güler kültür merkezi tiyatro salonunda gerçekleştirilen konsere belediye başkan yardımcısı Selahattin Yılmaz Belediye Meclis Üyeleri Gürel Çırpanlı ile Erhan Algan, CHP Nazilli ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İki bölümden oluşan konserin sunuculuğunu Yücel Bildiren yaptı. Konserde şef Orhan Yeşiltepe yönetimindeki korist ve solistler çeşitli yörelere ait birbirinden güzel toplamda 24 türküyü seslendirdi.

Baharı simgeleyen renkli kıyafetler ile sahneye çıkan solistlerin performansları salonu dolduran sanatseverler tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Görsel şovlarında yapıldığı konserin finalinde Nazilli Sümerbanklılar Derneği kurucu eski Başkanı İlhan Öden tarafından derlenen Nazilli'nin kızları türküsü 80 yıl sonra ilk defa canlı olarak solist Adem Akkaya'nın muhteşem yorumu ile söylendi.

Program sonunda konuşma yapan belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, "Değerli Belediye Başkanım Ertuğrul Tetik Bu konsere gelmeyi çok heves etmişti. Ancak önemli bir toplantısı çıktığı için bu konsere gelemedi. Saygı ve sevgilerini iletmemi istedi. Bu gece biz çok değişik duygular ve çok güzel bir gece yaşadık. Bu nedenle Türk Halk Müziği Korosu Şefi Orhan Yeşiltepe'ye Koro üyelerine saz arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bu konsere önemli katkı sağlayan sayın Avukat Yücel Bildiren'e, belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile tüm katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere Başkanımızın ve bizlerin desteği aynı şekilde hatta çoğalarak devam edecektir. İnşallah nice konserlerde sağlıkla hep birlikte olmayı diliyorum. Herkese tekrar sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Türkülerle Bahara Merhaba Konseri Düzenledi - Son Dakika

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