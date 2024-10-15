Nazilli Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarını Hızlandırdı

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İlçenin en büyük problemlerinden biri olan yol sorununu çözmek için canla başla çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri eş zamanlı olarak dört bir yanda yolları yenilemeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 aylık sürede, Cumhuriyet, Aşağı Örencik, Hisarcık, Zafer, Pınarbaşı, İstiklal, İsabeyli, Dallıca, Derebaşı, Ocaklı, Bozyurt, Yıldıztepe, Şirinevler ve Ketenova Mahallelerinde pek çok noktayı baştan sona yenileyen ekipler, yaklaşan kış ayları öncesi çalışmalarına hız verdi.

Son olarak Yeşil Mahalle 1893 Sokak'ta yol yenileme faaliyetlerini tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan program çerçevesinde yeni yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Sık sık sahaya inen ve gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleriyle halkın sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Biz hiçbir zaman ezbere belediyecilik yapmadık. Halkımızla iç içe, sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, gerçekçi projeler ve kalıcı hizmetlerle Nazillimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Halkımızın en büyük talebi yollarımızın yenilenmesi. Ekiplerimiz büyük bir gayret ve fedakarlıkla başlatılan çalışmaları kısa sürede tamamlıyor. Hep birlikte Nazillimizi hak ettiği güzel işlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN