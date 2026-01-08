Nazilli Belediyesi zabıta memuru alım sürecini tamamladı - Son Dakika
Yerel

Nazilli Belediyesi zabıta memuru alım sürecini tamamladı

08.01.2026 09:37  Güncelleme: 09:39
Nazilli Belediyesi, zabıta memuru alımı için yapılan sözlü ve fiziki mülakatları tamamladı. Toplam 641 adayın başvurduğu süreçte, 39 kişi mülakata katılmaya hak kazandı. Sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen zabıta memuru alımı kapsamında sözlü ve fiziki mülakatlar tamamlandı. Toplam 641 adayın başvurduğu süreçte, şartları sağlayan 39 kişi sözlü ve fiziki mülakatlara katılmaya hak kazandı. Alım yapılacak 8 kadro için sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Sözlü mülakatlar, Belediye Başkanlığı makamında oluşturulan sınav kurulu huzurunda gerçekleştirildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in bizzat katıldığı mülakatlar, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği video kaydı altına alındı.

Fiziki yeterlilik mülakatları ise Esat Ergüler Spor Tesisleri'nde yapıldı. Adayların fiziki kondisyonları uygulamalı sınavlarla ölçüldü.

Sınav değerlendirmesinde; sözlü sınavın yüzde 50'si ile uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınarak sınav puanı hesaplandı. Sınav kurulu üyelerinin verdiği puanlar ayrı ayrı tutanak altına alındı. Adayların başarılı sayılabilmesi için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şartı arandı.

Adayların atamaya esas başarı puanı; sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve Nazilli Belediyesi'nin resmi internet sitesi (www.nazilli.bel.tr) üzerinden ilan edilecek. Başarı puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

En yüksek başarı puanından başlanarak kadro sayısı kadar asil ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecek. Asil ve yedek listeler belediyenin internet sitesinden duyurulacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılacak.

Sürecin tamamen şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyede yapılan işçi ve memur alımlarının Türkiye'ye örnek nitelikte olduğunu belirterek, "Herhangi bir ayrım gözetmeden, yalnızca adayların başarılarını esas alarak değerlendirme yaptık. Bu sürecin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Memur alımlarımıza yoğun bir katılım gösteren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Her biri pırıl pırıl, aydınlık gençlerdi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Belediye, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
