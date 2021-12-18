Nazilli'de 13 mahallede elektrikler kesilecek - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 Aralık Pazartesi günü periyodik bakım kapsamında 12 mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre 20 Aralık Pazartesi günü Nazilli ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İlçedeki Apaklar, Aşağı Örencik, Bozyurt, Çatak, Dereağzı, Eycelli, Hasköy, Kaşıkçılar, Kavaklı, Semailli, Şimselli, Yukarı Örencik ve Yaylapınar mahalleleri olmak üzere 13 mahalleyi kapsayacak olan elektrik kesintisi 4 saat saat sürecek.

Arıza onarım ve bakım dolayısıyla yapılacak kesintide ADM EDAŞ yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Pazartesi günü saat 10.00'dan 14.00'e kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilirler. - AYDIN