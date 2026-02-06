Nazilli'de '6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümünde anlamlı eğitim - Son Dakika
Yerel

Nazilli'de '6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümünde anlamlı eğitim

Nazilli\'de \'6 Şubat Depremleri\'nin yıl dönümünde anlamlı eğitim
06.02.2026 13:16  Güncelleme: 13:19
Nazilli Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla afet farkındalığı ve ilk yardım eğitimi düzenledi. Programda, muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi(NAFAD) tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve doğru ilk yardım bilgisini yaygınlaştırmak amacıyla afet farkındalığı ve ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in de katıldığı programda, muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Katılımcılara afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler, temel ilk yardım uygulamaları ve bilinçli hareket etmenin önemi anlatıldı. Programda emeği geçen tüm NAFAD ekibine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Kaybettiğimiz canları rahmetle anarken, bir daha aynı acıları yaşamamak için bilinçlenmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu anlamlı günde halkımızı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu değerli çalışmada yer almaktan onur duydum. Afetlere karşı dayanışmayı büyütmeyi ve hazırlıklı bir toplum için çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

