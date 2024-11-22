Nazilli\'de Aşırı Yağışlar Sonrası Temizlik Çalışmaları

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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Muammer Hastepe Caddesi ve 629/2 Sokak arasında bulunan dere yatağında aşırı yağışlar nedeniyle biriken malzemeleri temizleyerek kanalizasyon hattında da ASKİ ekipleri ile birlikte bakım çalışması yaptı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan sağanak yağış ile birlikte başlattığı çalışmalara devam ediyor

Muammer Hastape Caddesi ile 629/2 Sokak arasında kalan dere yatağında iş makineleri ile temizlik yapan ekipler, kanalizasyon hattını tıkayan malzemeleri ise ASKİ ekipleri ile koordineli şekilde tek tek temizliyor.

Tüm Nazilli halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ekiplerimiz akşam saatlerinden bu yana çalışmalara devam ediyor. Yoğun bir şekilde meydana gelen yağışların ardından Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz müdahalelere başladı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde sahada halkımızın yanındaydık" dedi. - AYDIN