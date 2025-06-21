Nazilli'de 'İşitme Bilinci ve Sağlığı' paneli düzenlendi

AYDIN - Türkiye'nin sağlık alanında köklü firmaları arasında yer alan Si-Ser işitme Cihazları, Aydın'da Türkiye Emekliler Derneği ile işbirliği yaparak farkındalık oluşturmak amacıyla 'İşitme Bilinci ve Sağlığı' paneli düzenledi.

Nazilli'de Türkiye Emekliler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen panelde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Tuna Kenar, Odyolog Dr. Gül Acur ve Burçin Badak, katılımcılara doğru bilinen yanlışları anlatarak işitme sağlığı hakkında önemli bilgiler aktardı. Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şubesi, Si-Ser İşitme Cihazları ile üyelerinin sağlığına yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'İşitme Bilinci ve sağlığı' temalı bir bilgilendirme paneli Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Panele Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Orhan Oruç, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, Si-Ser İşitme Cihazları Aydın- Denizli Bölge Müdürü Kerim Kangöz, Si-Ser Bölge Pazarlama Sorumlusu Doğan Sarıcan, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Doğru bilinen yanlışları anlattı

Yaklaşık 2 saat süren panelde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Tuna Kenar, işitme sağlığı üzerine önemli bilgiler verdi. Soruları da yanıtlayan Kenar, doğru bilinen yanlışların kulak sağlığına büyük zarar verdiğini ifade ederek hekimler ve ilgililer dışında başka yerde sağlık aranmaması gerektiğini belirtti. Odyolog Dr. Gül Acur ve Burçin Badak, katılımcılara işitme sağlığı hakkında teknolojik bilgiler vererek Si-Ser İşitme Cihazları'nın çalışmalarını aktardı.

"İşitme sağlığına dikkat çekmeye çalıştık"

TÜED Nazilli Şube Başkanı Orhan Oruç, panelin hedefine ulaştığını ifade ederek, "Özellikle emeklilerimizde olmak üzere herkeste mevcut olan işitme kaybı ile ilgili ilçemizdeki 7 binden fazla üyemizi bilgilendirmeye çalıştık. Panelin faydasını gördük ve devamını yapmak istiyoruz. Tedavi için önce doktor sonra da Si-Ser gibi firmalara giderek kulak sağlığımızı korumalıyız. Bu programla üyelerimizin işitme konusundaki bilinç düzeyini artırmayı hedefledik" dedi.

"Kulak sağlığımız için sadece uzmanından destek alalım"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Tuna Kenar, panel ile ilgili yaptığı konuşmada, "Nazilli'de işitme sağlığı ve gerektiğinde kullanılan işitme cihazları ile ilgili bilgilendirme seminerini Türkiye Emekliler Derneği ve Si-Ser ile birlikte gerçekleştirdik. Kulak sağlığı için doğru bilinen yanlışları anlattık. Yaşlılıkla birlikte vücudumuzda oluşan sorunları gidermek, ruhsal ve işitsel sağlığımızı korumak amacıyla cihaz desteği almak zorundayız. Nasıl gözlerimizdeki sorunlar için gözlük kullanıyorsak kulak sağlığımız için de cihaz kullanmak zorundayız. Bunda utanılacak, sıkılınacak bir durum olmamalıdır. İşitme sağlığımıza dikkat edelim, kulağımızla ilgili bir sıkıntı olursa kendimiz değil, KBB uzmanına giderek tedavimizi yapalım" ifadelerine yer verdi.

"29 yıldır halkımızı bilinçlendiriyoruz"

Odyolog Dr. Gül Acur da Si-Ser İşitme Cihazları ile ilgili bilgiler vererek işitme sağlığı açısından firmanın desteklerini anlattı. Acur: "29 yıl önce kurulan Si-Ser İşitme Cihazları olarak toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Panelin sonunda Si-Ser İşitme Cihazları tarafından tüm katılımcılara yönelik ücretsiz işitme testi hizmeti de sunuldu.