Nazilli'de Kadın Cinayetlerine Protesto

09.03.2026 01:05
Nazilli Kadın Dayanışma Platformu, kadın cinayetlerini ve hükümet politikalarını protesto etti.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - 8 Mart Nazilli Kadın Dayanışma Platformu, Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği eylemde, kadın cinayetlerini ve hükümetin kadın politikalarını protesto etti.

8 Mart Nazilli Kadın Dayanışma Platformu üyeleri, Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Platform adına konuşan Züleyha Öreroğlu ve Nünevver Halis, 8 Mart 1857'de ABD'de hayatını kaybeden 129 dokuma işçisi kadını anarak, günümüzde kadınların maruz kaldığı baskı ve şiddete işaret etti. AKP hükümetinin "en az üç çocuk" söylemleriyle kadını eve hapsetmeye çalıştığını belirten konuşmacılar, yarı zamanlı çalışma ve MESEM gibi uygulamaların kadın emeğini görünmez kıldığını, kız çocuklarını ucuz işçi konumuna düşürdüğünü ifade etti. İSİG verilerine göre iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçiler ile Dilovası'ndaki fabrika yangınında ölen işçiler de anıldı.

Platform adına yapılan açıklamada, Türkiye'de kadın cinayetlerinin sistematik hale geldiği vurgulandı. Açıklamada, 2026'nın ilk ayında 22 kadının öldürüldüğü, 14 kadının ölümünün ise "şüpheli" kayıtlara geçtiği belirtildi. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkılması ve 6284 sayılı yasanın etkisizleştirilmesinin failleri cesaretlendirdiği kaydedilen açıklamada, siyasal İslam dayatmasına karşı laikliğin kadınlar için yaşamsal olduğu vurgulandı.

"Laiklik olmadan eşitlik, eşitlik olmadan özgürlük olmaz" denilen açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması, kamusal ve ücretsiz kreş hizmeti, güvenceli tam zamanlı iş ve insanca ücret, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı önleyen yasal düzenlemeler, Kadın Bakanlığı'nın yeniden kurulması, ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanması, 8 Mart'ın ücretli izin günü sayılması, eşit temsiliyet, doğanın ve yaşam alanlarının korunması" talepleri sıralandı."

Açıklamanın ardından "Yaşasın 8 Mart, yaşasın örgütlü kadın mücadelesi" sloganları atıldı.

Kaynak: ANKA

