Nazilli\'de kurban kesim yerleri belli oldu

Nazilli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kurban kesim yerlerini belirledi.

Vatandaşlar, ilçe genelinde 8 ayrı noktada kurban kesimi yapılabilecek ve bu alanlarda hijyen kuralları belediye ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenecek. Kurban kesim alanları, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Şirinevler Mahallesi Eşref Özel Kapalı Pazar Yeri, Turan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dumlupınar Mahallesi Şehit Erol Uysal Kapalı Pazar Yeri, Arslanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Ahmet Gümüş Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Yeşildere Sosyal Tesis, Nazilli BelediyesiMezbahanesi olarak belirlendi. - AYDIN