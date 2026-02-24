Nazilli'de Öğrencilere Yangın Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Öğrencilere Yangın Eğitimi

Nazilli\'de Öğrencilere Yangın Eğitimi
24.02.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dallıca İlkokulu'nda orman koruma ve afet eğitimleri verildi, öğrenciler bilinçlendirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Dallıca İlkokulu'nda öğrencilere 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' verildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinden olan 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında ağaç dikme etkinliği gerçekleştiren öğrenciler bu kez 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' aldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başta olmak üzere ilçedeki okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Amiri Akansel Kuru ve ekibi, çocuklara önemli bilgiler verdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Dallıca İlkokulu Müdürü Faik Tekcan, 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarında yürütülen 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' projesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Tekcan konuşmasında, ülkemizin büyük bir bölümünün deprem kuşağında olması, bilinçsizce ateş yakılması sonucu çıkan büyük orman yangınları bazı dönemlerde yağışlardan kaynaklı sel baskınları gibi doğal afetlerden can ve mal kaybını en aza indirmek için bilinçli olmanın çok önemli olduğunu altını çizdi. Bu kapsamda öğrencilerine bu bilinci ve farkındalığı kazandıracak böyle projelerin önemi ve sürekli olmasının bu tür olaylar yaşandıkça daha iyi anlaşılacağını ifade etti. Doğal afetleri engellemenin elimizde olmadığını ancak kayıplarını en aza indirmek için alınacak tedbirlerin en başında çevreyi ve ormanları korumanın zorunlu olduğunu belirtti.

Etkinlikte renkli görüntüler

Müdür Tekcan'ın konuşmasının ardından Sınıf Öğretmeni İlknur Saygı da 28 Şubat Sivil savunma Günü ile ilgili bilgiler verdi. Etkinliğin devamında öğrenciler hazırladıkları yazı ve şiirlerle birlikte şarkılar söyleyerek etkinliğe renk kattı. Etkinliğin en önemli kısmı olan 'Ormanları Koruma, Afet ve Yangın Eğitimi' Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli İtfaiye Amiri Akansel Kuru tarafından gerçekleştirildi. Kuru, öğrencilere 112 acil numarasının nasıl aranacağını, evde doğru elektrik kullanımını, ormanların nasıl korunacağını, deprem sırasında ve yangınlarda neler yapılacağını anlattı. Günün sürprizi ise İtfaiye aracının siren çalarak okul bahçesine gelmesi ve öğrencilere yangınlarda nasıl su atılacağını göstermesi oldu. İtfaiye hortumu ile alevlere nasıl su atılacağını öğrenmek için çocuklar adeta birbirleri ile yarıştı. Etkinliğin sonunda bazı öğrenciler itfaiyeci amcalarına elleri ile çizdikleri resimleri hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Etkinlik, Nazilli, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Öğrencilere Yangın Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan’da görülecek Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 14:59:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Nazilli'de Öğrencilere Yangın Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.