Nazilli\'de Sağlıklı Genç Haftası Etkinliği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Sağlıklı Genç Haftası' etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde 'Cilt Kanseri ve Sigaranın Zararları' konulu stant açıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere cilt kanseri, sigaranın zararları ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş'ın da ziyaret ettiği stantta gençlere çeşitli broşürler dağıtılarak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu. Sağlık görevlileri tarafından öğrencilere güneşin zararlı etkilerinden korunma yöntemleri, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve dengeli beslenmenin önemi anlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gençlerde sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilirken, standa öğrencilerin yoğun ilgi de yoğun oldu. - AYDIN