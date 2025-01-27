Nazilli\'de Temiz Çevre Hareketi Başlatıldı

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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 'temiz çevre, sağlıklı gelecek' sloganı ile ilçe genelinde başlattığı toplumsal temizlik hareketi kapsamında Turan Mahallesi'nde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan Nazilli Belediyesi ekipleri; tüm sokak, kaldırım, boş arazi ve çöp konteynerlerinin bulunduğu alanları detaylı olarak temizledi. Park ve yeşil alanlarda kapsamlı çevre düzenlemesi yapan ekipler, mahalleye ferah bir görünüm kazandırdı. Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, "Bugün Nazilli Belediyesi mahallemize girip temizlik çalışması yaptı. Sokaklarımız detaylı olarak temizlendi. Mahallemiz rahat bir nefes aldı. Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN