Nazilli'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Nazilli'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Nazilli\'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Nazilli Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini temizleyip bakım ve onarımdan geçirerek hijyen standartlarını artırmayı hedefliyor. Yenilenen konteynerler, vatandaşların sağlıklı bir yaşam alanına kavuşmasına katkı sağlamak amacıyla hizmete sunuldu.

17.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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Nazilli Belediyesi, başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ilçe genelindeki çöp konteynerlerini bakıma aldı.

Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, ilçe genelinde kullanılan çöp konteynerleri detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edilerek bakım ve onarımdan geçirildi. Çalışmalar sırasında konteynerlerde oluşan deformasyonlar giderilirken, kötü kokuların ve çevresel kirliliğin önlenmesi için özel temizlik yapıldı. Yenilenen konteynerler, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla yeniden hizmete sunuldu. Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçede büyük bir temizlik seferberliği başlattıklarının altını çizerek, şehrin genel görünümünün iyileştirilmesi, hijyen standartlarının artırılması, yolların yenilenmesi ve sosyal sorumluluk projeleri gibi pek çok alanda ciddi çalışmalar yaptıklarınıkaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

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