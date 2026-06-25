Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt'taki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt'taki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt\'taki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
25.06.2026 16:33  Güncelleme: 16:46
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Nazilli Belediyesi ekipleri, Bozyurt Mahallesi'nde çıkan yangını söndürmek için su tankerleri ve iş makineleriyle çalışmalara katıldı. Başkan Tetik, tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD) ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bozyurt Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürme çalışmalarına su tankerleri ve iş makineleriyle destek veriyor.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının kontrol altına alınması için bölgeye sevk edilen Nazilli Belediyesi ekipleri, ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yangının çevreye yayılmasını önlemek amacıyla yoğun çaba gösteren ekipler, söndürme faaliyetlerine aktif katkı sağladı.Yaşanan olay nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediye olarak her türlü afette devletin ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Tüm Nazilli halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tetik, "Bozyurt Mahallemizde meydana gelen yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve söndürülmesi için Nazilli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. NAFAD ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz su tankerleri ve iş makineleriyle sahada görev yaparak söndürme çalışmalarına destek verdi. Dileğimiz, can kaybı yaşanmadan yangının tamamen kontrol altına alınmasıdır. Bölgede görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt'taki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika

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