Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği\'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazilli'de hizmete sunulan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kısa sürede bölge halkının yoğun ilgisini gördü.

Açıldığı günden bu yana, 1 ayda bin hastanın tedavisinin gerçekleştirildiği poliklinik, kentte sağlık alanındaki yatırımların somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen poliklinik, özellikle dar gelirli vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Modern donanımı ve alanında uzman kadrosuyla hizmet veren yatırımda muayene ve çeşitli tedaviler titizlikle uygulanıyor.

Başkan Çerçioğlu'nun sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kente kazandırılan sağlık yatırımları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN