Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği\'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
26.02.2026 21:04  Güncelleme: 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, açıldığı bir ayda bin hastaya tedavi hizmeti vererek bölge halkının ilgisini çekti. Dar gelirli vatandaşlar için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran poliklinik, modern donanımı ve uzman kadrosuyla dikkat çekiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazilli'de hizmete sunulan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kısa sürede bölge halkının yoğun ilgisini gördü.

Açıldığı günden bu yana, 1 ayda bin hastanın tedavisinin gerçekleştirildiği poliklinik, kentte sağlık alanındaki yatırımların somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen poliklinik, özellikle dar gelirli vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Modern donanımı ve alanında uzman kadrosuyla hizmet veren yatırımda muayene ve çeşitli tedaviler titizlikle uygulanıyor.

Başkan Çerçioğlu'nun sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kente kazandırılan sağlık yatırımları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:06:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.