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Nazilli Elektrikçiler Odası'nda Başkan Akyol, göreve yeniden talip oldu - Son Dakika

Nazilli Elektrikçiler Odası'nda Başkan Akyol, göreve yeniden talip oldu

16.12.2021 09:24
Nazilli Elektrikçiler Odası'nda Başkan Akyol, göreve yeniden talip oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde en fazla üyeye sahip esnaf odaları arasında yer alan Nazilli Elektrik Elektronik Sıhhi Tesisat Saat Radyo Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Akyol, 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesi tekrar aday olduğunu açıkladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde en fazla üyeye sahip esnaf odaları arasında yer alan Nazilli Elektrik Elektronik Sıhhi Tesisat Saat Radyo Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Akyol, 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesi tekrar aday olduğunu açıkladı.

Nazilli'de 16 Ocak Pazar günü yapılacak olan Nazilli Elektrik, Elektronik, Sıhhi Tesisat, Saat Radyo Tamirciliği, Fotoğraf, Klima, Bobinaj vb. Esnaf ve Sanatkarlar Odası 24. Genel Kurulu öncesi mevcut başkan Mehmet Akyol, tekrar başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Odanın hizmet binasında gerçekleştirilen adaylık açıklamasında Akyol, yeni yönetiminde yer alacak olan isimlerle basın mensuplarının karşısına çıktı. Basın toplantısında genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Akyol, 4 yıllık başkanlık döneminde yaptığı hizmetleri sıraladı. Görevi süresince verdiği sözlerin neredeyse tamamını yerine getirdiği ifade eden Başkan Akyol, "Bir önceki olağan genel kurulumuzda söz verdiğimiz gibi Odamızın kendi malı olan hizmet binasına taşındık. Hizmet binamızı üyelerimize yakışır bir hale getirmek için mobilya ve döşemelerini yeniledik. Yine vaatlerimizin içinde yer alan kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması için gerekli çalışmaları yaptık ve odamıza 302 yeni üye kazandırdık. Elektrikçi üyelerimizin sıkıntılarını gidermek için Odamıza 1 personel alımı daha yaparak elektrik tesisat projelerini Odamızda çizmeye başladık ve üyelerimize maddi anlamda kazanç sağladık. Bu bağlamda üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için bilgisayar ve yazıcılarımızı yeniledik. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağında odamızı açık tutarak üyelerimize görev belgelerini hazırlayıp çalışma izin kağıtlarını çıkarttık" dedi.

Üyelerine hizmet için çok çalıştıklarını ifade eden Başkan Akyol, yaptıkları birçok çalışmayı da aktardıktan sonra rakiplerine başarı dileklerinde bulunmayı da ihmal etmedi. Akyol, "Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bu güzel çalışmalarımıza yeni halkalar eklemek için tekrar Odamız Başkanlığına aday olduğumu açıklamak isterim. Aday olan arkadaşlara başarılar dilerim. Genel kurulumuzun tüm üyelerimize ve Nazilli'mize hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi. - AYDIN

Nazilli Elektrikçiler Odası'nda Başkan Akyol, göreve yeniden talip oldu
Nazilli Elektrikçiler Odası'nda Başkan Akyol, göreve yeniden talip oldu

Mehmet Akyol, Nazilli, Radyo, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Elektrikçiler Odası'nda Başkan Akyol, göreve yeniden talip oldu - Son Dakika


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