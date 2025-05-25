Nazilli Meslek Lisesi'nden 101 Öğrenci Mezun Oldu

Nazilli'de meslek liselilerinin mezuniyet sevinci

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde en köklü okullar arasında yer alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunu 101 öğrencisini törenle uğurladı.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunu 101 öğrencisini muhteşem bir törenle uğurladı. Okul Müdürü Faruk Al öncülüğünde okul bahçesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yıldıray Demir başta olmak üzere okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Hışıroğlu, öğretmenler, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. 4 yıl süren okul hayatının ardından 7 bölümden mezun olan toplam 101 öğrenci diplomalarını almalarının ardından kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

"Siz bu ülkenin kalkınması için omuz verecek insanlarsınız"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mezun öğrenciler törenle yerlerini aldı. Törende bir konuşma yapan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Al, 1986 yılında bu okuldan mezun olduğunu ancak böylesine bir uğurlama ile karşılaşmadıklarını ifade etti. Öğrencilere ve velilere seslenen Müdür Al, "Mezun olduğumuzda kimse bize böyle güzel elbiseler, böylesine bir tören yaparak 'Mezun oldunuz artık. Sizi geleceğe hazırladık. Bize verilen imkanlarla onları yetiştirdik. Bütün öğretmenlerimiz zamanlarını harcayıp onları yetiştirmek için her türlü önlemi almaya çalıştılar. Artık iş size düşüyor. Artık birileri size o yanlış bu doğru demeyecek. Sen artık bileceksin, sen artık geleceğini şekillendireceksin. Unutmayın asla unutmayın, siz bu ülkenin temel taşlarısınız. Asla unutmayın. Siz bu ülkenin kalkınması için omuz verecek insanlarsınız" dedi.

"Makine Mühendisi olmak istiyorum"

Büyük bir coşkuya sahne olan mezuniyet töreninde mezun öğrencilerin yanısıra 4 yıl birlikte oldukları öğretmenleri duygusal anlar yaşadı. Mesleklerine daha liseden mezun olurken ellerine alan öğrenciler öğretmenleri ile kucaklaşarak veda etti. Okul birinciliğini elde eden Kuyucaklı Makine Tasarımı ve Teknolojisi Bölümü öğrencisi Hazar Bağırlı okul birinciliğini elde etti. Makine Mühendisliği okumak istediğini ifade eden başarılı öğrenci arkadaşlarına öğüt vererek çok çalışmalarını ve öğretmelerini iyi dinlemelerini istedi. Öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Hazar Bağırlı, başarısının sırrının disiplinli çalışmak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından mezuniyet pastası kesimi yapıldı. Son olarak hatıra fotoğrafı çekilmesi ve kep fırlatma ile mezuniyet kutlaması sona erdi.