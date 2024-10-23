Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi Yakında Açılıyor - Son Dakika
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Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi Yakında Açılıyor

Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi Yakında Açılıyor

Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'ndeki eski Nazmi Toker Okulu'nu restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getirdi. 7'den 70'e tüm vatandaşların yararlanabileceği sergi salonları ve atölyelerle Kayseri'ye renk katacak.

23.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Melikgazi Belediyesi'nin Hunat Mahallesi'nde bulunan eski taş bina Nazmi Toker Okulu'nu restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getirdiği Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi yakında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Şehrin merkezinde, tarihi dokusu bozulmadan restore edilen Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, sergi salonları, çini, yağlı boya, mozaik, müzik eğitimleri gibi farklı uygulamaların yer alacağı atölyeleri ile Kayseri'ye renk katacak.

"Şehrin kalbi Nazmi Toker'de atacak"

Birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mize hizmetlerimiz çığ gibi büyüyor. Projelerimizi adım adım hayata geçirmek, hemşehrilerimize Melikgazi'ye değer hizmetleri sağlamak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri, sergi salonları ve birçok el sanatlarından yağlı boyaya, çiniye kadar eğitimlerin verileceği atölye salonlarının yer alacağı harika bir merkezi ilçemize kazandırıyoruz. Eski taş bina olan Nazmi Toker Okulu'nu restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi amaçladığımız projemizde sona gelmek üzereyiz. Doğal taş dokusunu koruyarak restore ettiğimiz Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi'miz 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek. 3 katlı binanın içerisinde atölye faaliyetleri, eğitimler, kurslar ve birbirinden farklı el sanatları bir arada olacak. Aynı zamanda burada konserler verilecek, programlar düzenlenecek. Hunat Mahallemiz'de Dedeman Parkı'nın olduğu alanda bulunması ise merkezimize artı bir değer katıyor. Ulaşım sorunu yaşamadan her vatandaşımızın uğrak noktası olacak Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi'mizin restorasyon çalışmalarının sonuna geldik. Tefrişat çalışmalarımızın ardından açılışını hep birlikte yapacağız. Şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi Yakında Açılıyor - Son Dakika

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