Yerel

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri tarihi Aziziye tabyalarını gezdi.

Eğitimci yazar Abdurrahman Zeynel'in rehberlik yaptığı gezide Aziziye tabyaları Mecidiye tabyaları ve Şehitlik ziyaret edildi. Duygu dolu anların yaşadığı bu gezide gençlere tarih şuuru kazandırıldı.

Okul Müdürü Osman Coşkun, rehberlik yapan Abdurrahman Zeynel beyefendiye teşekkür etti. - ERZURUM