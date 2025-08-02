Necmettin Yoldaş\'tan Veda Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Uzmanlığı görevine atanan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Necmettin Yoldaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, birlikte yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza atan Yoldaş'ın, yeni görevinde de başarılı çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - BİLECİK