Nemrut Krater Gölü'nde Yüzme Keyfi - Son Dakika
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Yerel

Nemrut Krater Gölü'nde Yüzme Keyfi

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Turistler, Nemrut Krater Gölü'nün berrak sularında yüzerek doğanın tadını çıkarıyor.

17.09.2024 09:30
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Nemrut'un berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardılar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, masmavi sularda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine tatmin olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Kışın etkili olan kar nedeniyle uzun süre yolu kapalı kalan Nemrut Krater Gölü'nü görmek isteyenler, havanın ısınması ve yolun açılmasıyla bölgeye gelerek eşsiz güzelliği görme imkanı buluyor.

Masmavi ve berrak suyu, gölde yüzmek isteyenler için cazip bir seçenek sunarken, doğanın bu eşsiz güzelliği, hem yerli hem de yabancı turistler için huzur verici ve unutulmaz bir deneyim oluyor.

Ayrıca, gölün etrafında doğa yürüyüşleri yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek de mümkün. Havaların sıcak geçmesini fırsat bilen vatandaşlar, büyük gölde yüzerek bu anlarını kayıt altına alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nemrut Krater Gölü'nde Yüzme Keyfi - Son Dakika

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