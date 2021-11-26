Nergiz Oğuz'dan şiddet mağduru kadınlara anlamlı ziyaret - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla şiddet mağduru olan ve sonrasında Kahramankazan'a yerleşen kadınları ziyaret ederek, her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un öğretmen eşi Nergiz Oğuz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet görmüş kadınları yalnız bırakmadı. Şiddet mağduru olmalarının ardından Kahramankazan'da ikamet etmeye başlayan kadınlar ve çocuklarını ziyaret eden Oğuz, kadınlara çiçek, çocuklarına da oyuncak hediye etti. Nergiz Oğuz'un ziyaretinden son derece mutlu olan çocukların sevinçleri ise görülmeye değerdi. Fedakar anneler de bu anlamlı ziyareti için Nergiz Oğuz'a teşekkür etti. Ziyaretler sırasında kadınlar ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Oğuz'a belediye sağlık ve sosyal yardım ekipleri de eşlik etti.

"Her zaman yanınızdayız"

Nergiz Oğuz, hangi türde olursa olsun kadına yönelik şiddet olaylarının bir an evvel son bulması temennisinde bulunarak, "Kahramankazan'ımızda ikamet eden, eşinden hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmüş kadınlarımızı ziyaret ettim. Dertlerine ortak olmaya çalıştım. Pırıl pırıl evlatları için hayat mücadelesi eden kadınlarımızın her daim yanındayız. Günün sonunda en büyük mutluluğumuz ise minik yavrularımızın sevinç çığlıkları oldu" diye konuştu. - ANKARA