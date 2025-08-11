Neşet Ertaş Heykelinin Yeri Değiştirilsin Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Neşet Ertaş Heykelinin Yeri Değiştirilsin Çağrısı

Neşet Ertaş Heykelinin Yeri Değiştirilsin Çağrısı
11.08.2025 15:03  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozlak Ustası Neşet Ertaş için düzenlenen etkinlikte Bayram Bilge Tokel, Kırşehir Belediyesi'ne heykelin yerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Tokel, heykelin anlamı ve sembolleri üzerinde durarak, mevcut konumunun yetersiz olduğunu ifade etti.

yazar Bayram Bilge Tokel; Bozlak Ustası Neşet Ertaş için şehirde organize edilen eğlence programlarında Kırşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş heykelinin yerinin değiştirilmesini istedi.

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'ne katılan Bayram Bilge Tokel; Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda büyük ustayı anlattı ve eserlerini seslendirdi. Programda Tokel; Neşet Ertaş ile olan hatıralarını da paylaştı. Ertaş'ın, heykelin yapım sürecine doğrudan müdahil olduğunu belirten Tokel; heykelin taşıdığı anlam ve sembollere dikkat çekti. Heykelin Kültür Bakanlığı katkılarıyla Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapıldığını belirten Tokel, ilk tasarımda Muharrem Ertaş'ın eşek üzerinde tasvir edildiğini ancak Neşet Ertaş'ın buna karşı çıktığını söyledi. Tokel; "Neşet Ertaş, 'Zamanla o da yorulur, koskoca Muharrem Usta'ya bir hayvanın üstünde olmak yaraşmaz' diyerek bu hali kabul etmedi. Sonuçta heykel; Muharrem Ertaş'ın eşeğin yanında, Neşet Ertaş'ın ise taş üzerinde oturarak fikir oluşturdu ve o şekilde yeniden yapıldı" dedi.

"Heykel köşede kaldı, yeri değiştirilsin"

Konuşmasında heykelin mevcut konumuna da değinen Tokel; Kırşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, "Heykel şu an köşede kalmış durumda. Eski yeri çok daha anlamlı ve görünür bir konumdaydı. Bu heykelin daha uygun ve merkezi bir noktaya taşınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Neşet ve babası Muharrem Ertaş'ın heykeli daha önceki dönemlerde şehrin girişinde bulunuyordu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Neşet Ertaş Heykelinin Yeri Değiştirilsin Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
Berke Özer’e dev talip Berke Özer'e dev talip
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
21:13
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç
Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
21:06
Arda Turan 90’da üzüldü
Arda Turan 90'da üzüldü
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:27
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
20:21
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular
İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
19:59
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga İki ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga! İki ölü
19:24
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti Şampiyon Crystal Palace
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace
19:15
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 15:08:26. #7.13#
SON DAKİKA: Neşet Ertaş Heykelinin Yeri Değiştirilsin Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.