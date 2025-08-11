Neşet Ertaş Heykelinin Yeri Değiştirilsin Çağrısı

yazar Bayram Bilge Tokel; Bozlak Ustası Neşet Ertaş için şehirde organize edilen eğlence programlarında Kırşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş heykelinin yerinin değiştirilmesini istedi.

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'ne katılan Bayram Bilge Tokel; Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda büyük ustayı anlattı ve eserlerini seslendirdi. Programda Tokel; Neşet Ertaş ile olan hatıralarını da paylaştı. Ertaş'ın, heykelin yapım sürecine doğrudan müdahil olduğunu belirten Tokel; heykelin taşıdığı anlam ve sembollere dikkat çekti. Heykelin Kültür Bakanlığı katkılarıyla Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapıldığını belirten Tokel, ilk tasarımda Muharrem Ertaş'ın eşek üzerinde tasvir edildiğini ancak Neşet Ertaş'ın buna karşı çıktığını söyledi. Tokel; "Neşet Ertaş, 'Zamanla o da yorulur, koskoca Muharrem Usta'ya bir hayvanın üstünde olmak yaraşmaz' diyerek bu hali kabul etmedi. Sonuçta heykel; Muharrem Ertaş'ın eşeğin yanında, Neşet Ertaş'ın ise taş üzerinde oturarak fikir oluşturdu ve o şekilde yeniden yapıldı" dedi.

"Heykel köşede kaldı, yeri değiştirilsin"

Konuşmasında heykelin mevcut konumuna da değinen Tokel; Kırşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, "Heykel şu an köşede kalmış durumda. Eski yeri çok daha anlamlı ve görünür bir konumdaydı. Bu heykelin daha uygun ve merkezi bir noktaya taşınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Neşet ve babası Muharrem Ertaş'ın heykeli daha önceki dönemlerde şehrin girişinde bulunuyordu. - KIRŞEHİR