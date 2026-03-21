Nevruz Mesajı: Yenilenme ve Umut

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Nevruz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, Nevruz'un sadece mevsimsel bir değişim değil, aynı zamanda toplumsal ve manevi bir uyanış olduğunu belirterek, "Nevruz; aşktır, sevgidir, direniş ve diriliş ateşidir. Yeni bir hayata başlama tutkusudur. Doğada ve kalplerde patlayan bir tomurcuktur" ifadelerini kullandı.

Nevruz'un yenilenmenin ve umutların yeşermesinin simgesi olduğunu vurgulayan Aslan, bu özel günün insanların kalplerinde yeni başlangıçlara kapı araladığını ifade etti.

Mesajında dünyada yaşanan zulümlere de dikkat çeken Aslan, "Nevruz'un yurtlarından sürülen ve zulüm altındaki tüm mazlumlara barış, özgürlük ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - VAN