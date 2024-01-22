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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran Karla Mücadelede Görev Aldı - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran Karla Mücadelede Görev Aldı

Nevşehir Belediye ekipleri karla mücadele yaparken, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da eline aldığı çek pas ile park halindeki aracın karını temizledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran Karla Mücadelede Görev Aldı
22.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:51
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Nevşehir Belediye ekipleri karla mücadele yaparken, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da eline aldığı çek pas ile park halindeki aracın karını temizledi.

Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartları, Nevşehir'de de etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi de muhtemel buzlanmalara karşı yol temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Nevşehir Belediyesine bağlı ekipler; özellikle kentte bulunan ana arterleri ve buzlanma olabilecek yollarda çalışma yaptı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da önce bir aracın arka camına 'Belediye Çalışıyor' yazdı. Daha sonra aynı aracın karını eline aldığı çek pas ile temizledi. Aracın camına 'Belediye Çalışıyor' yazan Başkan Savran, "Vatandaşımızın da aracını temizleyip gideceğiz" dedi. Aracın karını temizleyen Başkan Savran, "Temizlik yaptığımız aracın kimin olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir güzellik yapalım dedik. Güzel yumuşak uçlu çek pas ile temizledik. Sahibi kesinlikle endişelenmesin. Aracına da hiçbir zarar vermedik. Başta da gördüğünüz gibi belediye çalışıyor" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran temizlik yaptığı anları 'Belediye Çalışıyor' mottosu ile sosyal medyada paylaştı. Video binlerce kişi tarafından görüntülenerek beğenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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