Nevşehir Belediye Başkanı\'ndan Gelin ve Damada Unutulmaz Jest

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makam şoförünün gelin arabasını sürerek gelin ve damada unutamayacakları bir jest yaptı.

Arı'nın bu davranışı gelin ve damat ailelerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı. Gelin arabası ile gelin almaya gelen Başkan Arı, "Bugün güzel bir görev yapıyoruz. Bugüne kadar bizim kahrımızı çeken, bize yoldaşlık yapan, yol arkadaşlığı yapan Durmuş'un şoförlüğünü yapmak da bana nasip oldu" dedi.

Gelin çıkarken duayı da Başkan Arı yaptı

Kaçanünlü ve Akbaş ailelerinin evlatları Ceren ve Durmuş çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Arı, düğün merasiminde çiftin nikahını kıydı. - NEVŞEHİR