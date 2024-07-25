Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, gün içerisindeki programlarının ardından her akşam kentin çeşitli noktalarında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geliyor. Arı, son olarak dün akşam Kayaşehir, Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi'nde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu bölgelerde gerçekleştirdiği temizlik, yaya çizgisi yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Arı, çalışmalarda görev alan personellerle de sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Atatürk Bulvarı'nda bir süre Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait süpürge aracını da kullanan Başkan Arı'ya incelemeleri sırasında esnaflar ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen ve belediye çalışmaları hakkında sorularını cevaplandıran Arı, çocuklarla da yakından ilgilenerek birlikte fotoğraf çektirip hediye dağıttı. - NEVŞEHİR