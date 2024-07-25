Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Arı, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve esnaflarla vatandaşlarla sohbet etti.

25.07.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, gün içerisindeki programlarının ardından her akşam kentin çeşitli noktalarında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geliyor. Arı, son olarak dün akşam Kayaşehir, Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi'nde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu bölgelerde gerçekleştirdiği temizlik, yaya çizgisi yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Arı, çalışmalarda görev alan personellerle de sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Atatürk Bulvarı'nda bir süre Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait süpürge aracını da kullanan Başkan Arı'ya incelemeleri sırasında esnaflar ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen ve belediye çalışmaları hakkında sorularını cevaplandıran Arı, çocuklarla da yakından ilgilenerek birlikte fotoğraf çektirip hediye dağıttı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement