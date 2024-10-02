Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti

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Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Nevşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili. Hasan Hüseyin Berber başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projeleri için temaslarda bulunmak üzere şehir dışında olmasından dolayı Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili. Hasan Hüseyin Berber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çöler, Hasan İler ve Veli Kırşehirli katıldı.

İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi ile başlayan toplantı da, birimler arası ödenek aktarımı ve 2025-2026-2027 Mali Yılları Bütçesi görüşüldü.

Nevşehir Belediyesi'nin daha önce kurmuş olduğu Kardeş Şehir ilişkilerinin yeniden değerlendirildiği toplantıda, Paraguay'ın Carmen Del Parana Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması üyelerce kabul edildi.

Toplantı, yeni kurulan ve görev tanımları yeniden belirlenen müdürlüklerin görev ve çalışma esasları yönetmeliklerinin, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketi'nin sermaye artırım talebi ve Gelir Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi ile son buldu. - NEVŞEHİR