Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 1. Başkan Vekili Hasan Hüseyin Berber başkanlığında yapıldı. Toplantıda bütçe görüşmeleri, kardeş şehir ilişkileri ve yeni müdürlüklerin yönetmelikleri ele alındı.

02.10.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Nevşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili. Hasan Hüseyin Berber başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projeleri için temaslarda bulunmak üzere şehir dışında olmasından dolayı Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili. Hasan Hüseyin Berber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çöler, Hasan İler ve Veli Kırşehirli katıldı.

İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi ile başlayan toplantı da, birimler arası ödenek aktarımı ve 2025-2026-2027 Mali Yılları Bütçesi görüşüldü.

Nevşehir Belediyesi'nin daha önce kurmuş olduğu Kardeş Şehir ilişkilerinin yeniden değerlendirildiği toplantıda, Paraguay'ın Carmen Del Parana Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması üyelerce kabul edildi.

Toplantı, yeni kurulan ve görev tanımları yeniden belirlenen müdürlüklerin görev ve çalışma esasları yönetmeliklerinin, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketi'nin sermaye artırım talebi ve Gelir Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi ile son buldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:12:04. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement