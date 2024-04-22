Nevşehir Belediyesi 23 Nisan\'da Çocukları Eğlendirecek

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Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan etkinliklerle çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Nevşehir Belediyesi birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek ve saat 13.00'te başlayacak olan etkinliklerde, çocuklar dans gösterileri, çocuk tiyatroları, Hacivat Karagöz gösterisi, yüz boyama etkinlikleri ve ödüllü yarışmalarla doyasıya eğlenecek. Etkinlikler süresince belediye görevlilerince çocuklara ikramda bulunulacak ve hediyeler dağıtılacak.

Bu arada gün dolayısıyla Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla özel olarak hazırlanan 23 Nisan Otobüsü ise saat 12.00'den itibaren mahalleleri gezecek. Şehirdeki tüm mahalleleri ziyaret edecek olan 23 Nisan Otobüsü ile birlikte o mahallelerde çocuklara pamuk şeker dağıtılacak ve palyaçolar çocukları eğlendirecek. - NEVŞEHİR