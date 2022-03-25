Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor

25.03.2022 12:34
Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor

Nevşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında kullandığı kent mobilyalarının üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında kullandığı kent mobilyalarının üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor. Mobilya ve metal atölyelerinde bank, pergola, ahşap ve demir çit, çocuk oyun grubu, kamelya ve ofis mobilyaları tecrübeli ustaların elinden çıkıyor.

Nevşehir'de bulunan park ve yeşil alanlarda kullanılan bank, kamelya, pergola, ahşap ve metal korkuluk, çocuk oyun grupları, kulübe, çöp kovası gibi birçok kent mobilyalarının yanı sıra belediye birimlerinde kullanılan ofis mobilyalarının büyük bir bölümü Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan metal ve ahşap atölyelerinde üretiliyor. Atölyeler sayesinde tasarruf sağlanarak belediye ekonomisine katkıda bulunulurken, kentin ihtiyaçları da kısa sürede karşılanıyor. Belediye kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıldığı atölyelerde üretimin ilk aşamasından montajına kadarki çalışma belediye personeli tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Usta ellerle tasarlanan malzemeler daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç noktalarına anından ulaştırılıyor.

Atölyede ayrıca atıl durumda olan ahşap ve metal malzemeler de değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor
Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor
Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor
Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor
Nevşehir Belediyesi, Kent Mobilyalarını Atölyelerinde üretiyor

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Kaynak: İHA

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