Nevşehir Belediyesi\'nden Orta Refüj Yenileme Çalışmaları

Nevşehir Belediyesi orta refüjlerde ağaçlandırma, çiçek dikimi, çim budama ve çeşitli peyzaj çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda modern taşlarla yenileme yapıyor.

Şehrin birçok noktasında yer alan dinlenme alanları, parklar, orta refüjler ve kavşaklarda modern ve gelişen şehircilik anlayışına uygun düzenlemeler yapan Nevşehir Belediyesi; şehrin birçok noktasında da hem alt yapı hem de üst yapı seferberliğine devam ediyor. Bekdik Mahallesi TOKİ 5. Etap'da yapılan bakım çalışmalarının yanı sıra şehre estetik bir görünüm kazandırmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi ekipleri orta refüjlere yenileme çalışması yapıyor. Bu çalışmaların son adresi ise TOKİ 5. Etap konutları oldu. 3 bin 600 metrekare alanda çalışma yapılırken mevcutta mevsim şartlarından zarar görmüş olan bitki ve ağaçların değişimi yapıldı. Su tasarrufu sağlamak amacıyla mevcut toprak alan üzerine zemin örtüsü serilerek volkanik kırmızı mıcır ve pomza ile yüzey kapatması uygulandı. Ayrıca çalışma yapılan alanda bulunan bütün ağaç ve bitkilere otomatik damlama sulama sistemi bağlantısı yapıldı. Nevşehir'e kazandırdığı projelerle şehir estetiğini her zaman ön planda tutan Belediye Başkanı Rasim Arı'nın ekiplere verdiği talimat ile orta refüjlerde başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında bahsedilen alan modern ve düzenli bir görünüm kazanarak herkesin beğenisine sunulacak.

"Şehrin mimari estetiğine uygun yenileme çalışmaları yapıyoruz"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; şehrin yapısına uygun yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. "Şehrimizde yaptığımız çalışmalarımızı insan ve çevre odaklı yürütüyoruz" diyen Başkan Arı, şehir merkezinde ve belirli noktalarda benzer çalışmalar yapılarak modern ışıklandırmalar, kaldırım yenileme, orta refüj yenileme ve görsel zenginlikler ile şehrin mimari estetiğine uygun kavşak noktalarının rengarenk ve modern görünüme kavuşacağını söyledi. Nevşehir Belediyesi ilgili müdürlükleri tarafından hazırlanan imar ve şehircilik planları doğrultusunda Nevşehir'in bütün mahallelerinde ve güzergahlarında ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. - NEVŞEHİR