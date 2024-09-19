Nevşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Kurslar: Diksiyon, Spikerlik, Sunuculuk ve TİD

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Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) diksiyon, spikerlik, sunuculuk ve Türk İşaret Dili (TİD) kursları açılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM'de yeni dönemde açılacak olan diksiyon, spikerlik, sunuculuk ve Türk İşaret Dili (TİD) kursları için başvurular başladı. Ücretsiz olarak açılacak olan kurslara dileyen tüm gençler ücretsiz olarak katılabilecek.

Kurslara katılmak isteyenler 22 Eylül 2024 tarihine kadar www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak yaptırabilecek. - NEVŞEHİR