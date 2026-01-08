"Acil Hayat Butonu" uygulaması başladı - Son Dakika
"Acil Hayat Butonu" uygulaması başladı
08.01.2026 21:53  Güncelleme: 21:59
Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için 'Acil Hayat Butonu' uygulamasını yeniden başlattı. Bu sistemle, ihtiyaç duyan vatandaşlar acil durumlarda kolayca yardım alabilecek.

Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için "Acil Hayat Butonu" uygulamasını yeniden hayata geçirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından 2020 yılında hayata geçirilen ve kentte bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak ve güvende olduklarını hissettirmek amacıyla başlatılan uygulama yapılan yeni planlama ile tekrar başlatıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 50 Vizyon projesinden birisi olan ve Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında geliştirilen projeyle hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerine, Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından 153 Çağrı Merkezi'ne doğrudan ve kesintisiz iletişim sağlayan akıllı çağrı sistemi kuruldu.

Bu uygulama ile vatandaşlar, yardıma ihtiyaç duyduklarında ve acil durumlarda evlerinde bulunan butona basarak Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa aracılığıyla hizmet alabilecek.

Çağrı merkezi ile yapılan görüşme sonunda Belediye ekipleri elektrik ve su arızalarının giderilmesi, ilaç ve temel gıda maddelerinin alımı ve ulaştırılması, hastaneye ulaşım gibi sosyal hayatın içinde olan talepler için harekete geçerek ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu eve gidecek.

Tıbbi yardım taleplerinde ise çağrı merkezi görevlileri ilgili yaşlıların adres bilgilerini 112 Acil Sağlık ekipleri ile paylaşarak söz konusu evlere ambulans yönlendirerek ihtiyaçlara cevap verilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Acil Yardım Butonu uygulamasının yardıma ihtiyaç duyanlara derman olacağını ifade ederek, "Şehirde kimsesiz olan yalnız yaşayan yaşlılarımızın kimsesizlerimizin evlerine kurduğumuz bir sistem. O sistemle vatandaşımız sadece tuşa basıyor, eksiklerini belediyemize iletiyor. Biz de belediye olarak o eksiklerini alıp kendisine ulaştırıyoruz. Teyzelerimiz amcalarımız alo diyor ve ne ihtiyaçları varsa ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizler 'Şehrimizde kimse sahipsiz kalmayacak' dedik. Vatandaşlarımıza umut olmaya devam edeceğiz. Onların hayata daha güvenli bakması adına çalışmalarımızı 7/24 sürdüreceğiz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

