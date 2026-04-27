Nevşehir\'de akıllı durak kazası kameralara yansıdı

Nevşehir kent merkezinde yeni kurulan akıllı otobüs durağı bu kez teknolojisiyle değil, ilginç bir olayla gündeme geldi. Montajı tamamlanan durağa girmek isteyen bir vatandaş, kapıyı fark edemeyince doğrudan cama çarptı. O anlar çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çarpmanın ardından kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşın yaptığı savunma ise adeta olayın önüne geçti. Talihsiz adam, "Camda bir işaret olacak, kapının açık olduğu belli olacak. Yoksa şekil A'da görüldüğü gibi kafanı vurursun" diyerek durumu esprili bir dille değerlendirdi. Olayı gören bir başka vatandaş ise, "Suç kendinde, gözüm görmüyor demiyor" yorumuyla dikkat çekti.

Henüz hizmete tam anlamıyla girmeden gündem olan yeni nesil akıllı duraklar, şehirde hem konfor hem de teknoloji vaadiyle dikkat çekiyor. Ancak ilk 'test kazası' sosyal medyada da espri konusu olmaya başladı. Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı ve kapalı duraklar, klima sistemi, LED bilgilendirme ekranları, ses sistemleri ve NevKart dolum noktalarıyla donatılıyor. Kışın sıcak, yazın serin olacak şekilde tasarlanan duraklar, vatandaşlara modern bir bekleme alanı sunmayı hedefliyor. Ancak yaşanan bu olay, teknolojinin yanında küçük detayların da ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şeffaf cam tasarımıyla dikkat çeken durakların, görünürlük açısından yeni düzenlemelerle daha güvenli hale getirilmesi bekleniyor.

Nevşehir'de daha şimdiden konuşulmaya başlayan akıllı duraklar, görünen o ki sadece konforuyla değil, yaşanan ilginç hatıralarıyla da gündem olmaya devam edecek. - NEVŞEHİR