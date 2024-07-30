Nevşehir'de Gelinlik Giyen Genç Kız Halı Dokudu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir'de Gelinlik Giyen Genç Kız Halı Dokudu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Emine Yağmur Keskin, geleneği yaşatmak için gelinliğiyle halı dokuma kursuna katıldı. Asırlardır süregelen bir geleneğe göre, gelin halı dokumasını bilmeyen biriyle evlenmezdi. Keskin, gelinlik giyerek kurs öğretmeninden halı dokuma eğitimi aldı ve gelin olabileceğini söyledi.

30.07.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de geleneği yaşatmak için gelinliği ile tezgahın başına geçen genç kız halı dokudu. Avanos'ta asırlardır yaşatılan bu gelenek de tekrar canlandırılmış oldu.

Bir zamanlar Avanos ilçesinde genç kızlar halı ve kilim dokuma tezgahlarında, genç erkeklerde çanak çömlek atölyelerinde çalışırdı. Asırlardır anlatılan hikayeye göre de halı kilim dokumasını bilmeyen kızı gelin, çanak çömlek yapımını bilmeyen erkeği de damat olarak almazlardı. Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Emine Yağmur Keskin de bu geleneği yaşatmak için, düğün öncesi gelinliğini giyerek halı kilim dokuma kursunu ziyaret etti. Avanos Halk Eğitim Merkezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi iş birliğinde açılan halı- kilim kursunu ziyaret eden Emine Yağmur Keskin burada kurs öğretmeninden halı dokuma kursu aldı. Avanos ilçesinde asırlardır anlatılan hikayeyi gerçekleştiren Emine Yağmur Keskin; "Çok mutluyum, artık gelin olabilirim" dedi.

Almanya'da yaşayan damat Avşar Keskin'de yaptığı açıklamada; "Avanos'ta bir gelenek var. Bizde bu geleneği yürütmek istedik. Gelinin halı dokuduğunu gördük ve test ettik. Artık gelin olabilir" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Avanos, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Gelinlik Giyen Genç Kız Halı Dokudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 13:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Gelinlik Giyen Genç Kız Halı Dokudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement