Makam odasında sahur geleneği

28.02.2026 04:11  Güncelleme: 04:12
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, her yıl düzenlediği gençlerle sahur programını bu Ramazan da gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 gencin katıldığı etkinlik, samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleşti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın her yıl geleneksel hale getirdiği gençlerle makam odasında sahur programı bu Ramazan ayında da yoğun katılımla devam etti.

Nevşehir Belediyesi makam odasında düzenlenen sahur programına yaklaşık 250 genç katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle gençler zaman zaman makam odasına sığmazken, sahur programı samimi ve renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlerle birlikte sahur yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının Nevşehir'de farklı bir atmosferde yaşandığını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, "Ramazan'ın ilk günü şöyle bir ifade kullanmıştım; her yerde Ramazan güzeldir ama Nevşehir'de bir başka güzeldir diye. Bu güzelliği yaşatmak maksadıyla gerçekten Nevşehir'de çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Ramazan'ın gündüzü ayrı güzel, akşamı ayrı güzel. İftar sofraları ayrı güzel ama bir de geleneksel hale getirdiğimiz belediyede iftar ve sahur yapma organizasyonumuz vardı. Bu gidişle gördüğünüz gibi yüzlerce gencimizle birlikte belediyenin makam diye tarif ettiğimiz odasını gençlerimizle birlikte sahur sofrasına çevirdik. Gençlerimizle çok keyifli bir sahur yapıyoruz. Bu da Nevşehir'in ve Nevşehir Belediyesi'nin her şehirden farklı olduğunun bir göstergesi. İnanılmaz keyifli bir ortam. İnşallah gençlerimiz de mutludur ama biz de gençlerimizle beraber sahur yapmanın mutluluğunu, keyfini ve o farkını hissediyoruz. Bu da bize mutluluk olarak yetiyor" dedi.

Sahur programına katılan Nazlı Hilal Zeren ise etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek, "Sahur çok güzel, yemekler çok güzel, ortam çok güzel. Baya kalabalık bir arkadaş grubuyla geldik. Güzel bir şekilde sahur yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sayit Budak da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız her yıl bu organizasyonu düzenli olarak yapıyor. Bugün yine sahurda birlikteyiz. Ortam çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir sahur yapıyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Rasim Arı, Yerel, Son Dakika

