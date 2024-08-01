Nevşehir\'de Göreme beldesindeki kafe ve restoran kiraya verilecek

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Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bulunan 300 metrekare kafe ve restoran kiraya verilecek.

Edinilen bilgiye göre Kapadokya bölgesinde turizmin en yoğun olduğu beldelerin başında gelen Göreme beldesinde bulunan 300 metrekare kafe ve restoran ihale ile kiraya verilecek. 3 yıllığına kiraya verilecek olan kafe ve restoranın aylık kira bedeli 2 milyon 500 bin lira, 3 yıllık kira bedeli de 7 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. Maddesine göre açık artırma usulüyle 13 Ağustos tarihinde Göreme Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda yapılacak olan ihaleye çok sayıda turizmci ve yatırımcının katılması bekleniyor. - NEVŞEHİR