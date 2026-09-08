Nevşehir'de Halk Sağlığı Haftası'nda çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi verildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Halk Sağlığı Haftası'nda çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi verildi

Nevşehir\'de Halk Sağlığı Haftası\'nda çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi verildi
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Nevşehir'de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara yönelik 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı etkinlik düzenlendi. İl Sağlık Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün katıldığı etkinlikte, çocuklara sağlıklı beslenme ve hijyen konularında eğitici ve uygulamalı bilgiler verildi.

Nevşehir'de 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı etkinlik düzenlendi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin katıldı. Etkinlikte çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi, hareketli ve aktif yaşamın faydaları, kişisel hijyen ve temizlik alışkanlıkları ile ağız ve diş sağlığı konularında bilgiler verildi. Eğitimler, çocukların yaşlarına uygun eğitici ve uygulamalı etkinliklerle desteklendi. Çocuklar düzenlenen oyun ve çeşitli aktivitelerle hem sağlıklı yaşam konusunda bilgiler edinirken hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikle çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşlarda kazanmalarının desteklenmesi ve toplumda sağlık konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Halk Sağlığı Haftası'nda çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi verildi - Son Dakika

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