Nevşehir\'de kaçan muhabbet kuşu itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

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Nevşehir'de kafesinden kaçan muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'ta meydana geldi. Kafesinden kaçan muhabbet kuşu sokak üzerindeki basketbol sahasına girdi. Kuşu yakalamak için mücadele eden vatandaşlar başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri basketbol sahasının üst kısmında bulunan tel örgüye konan kuşu yakalamak için merdiven kurdu. İtfaiye eri kurulan merdivenden çıkarak kuşa yaklaştı ve ani hareket ile kuşu yakalamayı başardı. Firar eden muhabbet kuşu daha sonra sahibine teslim edildi.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - NEVŞEHİR