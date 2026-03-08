Dimili kadınlardan copilot deneyimi

Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Şalvarını Kap Gel Slalom Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetleri olan dimileriyle etkinliğe katılan kadınlar, Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde copilot deneyimi yaşayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı program, Nevşehir-Sulusaray yolu üzerinde bulunan Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe yöresel kıyafetleri olan dimileriyle gelen kadınlar, düzenlenen slalom etkinliğinde hem heyecan hem de eğlence dolu anlar yaşadı.

Program kapsamında kadınlar, copilot araç sürme deneyimini 2025 Türkiye Ralli Şampiyonu Sevgi Aktürk ile birlikte yaşadı. Ralli otomobili ile yapılan slalom gösterisinde dimili kadınlar araçlara binerek hız ve adrenalin dolu bir deneyim yaşadı. Etkinliğe katılan ve ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten kadınlar, yaşadıkları heyecanı şu sözlerle anlattı:

"Güzeldi, çok heyecanlıydı. İlk defa bindim, çok memnun kaldım. Her şey çok güzeldi ve heyecanlıydı. Normalde araç kullanıyorum ama bunun heyecanı çok farklı. Bundan sonra tekrar denemek isterim."

2025 Türkiye Ralli Şampiyonu Sevgi Aktürk ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla birlikte böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Öncelikle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarla birlikte burada olmak beni çok mutlu ediyor. Yanımda kadınların olması benim için çok güzel. Kadınlara sadece çiçek verilmesini değil, özgürlük, mutluluk ve huzur verilmesini isterim. Sağlıklı ve özgürce yaşayabildikleri bir hayat diliyorum" dedi.

Kadınların dimileriyle katıldığı slalom etkinliği, hem yöresel kültürün hem de kadınların cesaretinin bir araya geldiği renkli görüntülerle sona erdi. - NEVŞEHİR