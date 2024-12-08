Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan motosiklet devrilerek metrelere sürüklendi. Kazada sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza Nevşehir Avanos yolunda meydana geldi. Soner Sayan kullandığı 50 ACP 294 plakalı motosikletin bir anda kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Soner Sayan kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Nevşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?