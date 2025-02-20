Nevşehir\'de POMEM Fiziki Yeterlilik Sınavı Başarıları Açıklandı

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Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı Ücretsiz Hazırlık Kurslarına katılan adaylardan polis olmaya hak kazananlar belli oldu.

Polis olma hayali kuran gençlerin hedeflerine ulaştırmalarına destek olan Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği POMEM Fiziki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan 9 Eylül 2024 ve 28 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen 2025 POMEM kursu sonunda düzenlenen sınava toplam 124 kursiyer başvuru yaptı. 7 kişi sağlıkta 5 kişi de spor parkurunda elendi. Puan sıralamasına 58 kişi giremezken toplam 54 kişi POMEM spor mülakatını kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; "Gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimiz. Hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak başlattığımız POMEM sınavı hazırlık kurslarımızda belediyemizin tecrübeli eğitmenleri tarafından, sınavlara en iyi şekilde hazırlanan 54 kardeşimiz başarı sağlayarak spor mülakatına giremeye hak kazandı. Gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR