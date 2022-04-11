Nevşehir'de ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de ramazan etkinlikleri başladı

11.04.2022 00:32
Nevşehir'de ramazan etkinlikleri başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin ilk programına Grup Tillo ile birlikte İlahiyatçı-Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay konuk oldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin ilk programına Grup Tillo ile birlikte İlahiyatçı-Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay konuk oldu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini 7'den 77'ye herkese hissettirmek amacıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri başladı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde iftardan sonra düzenlenen etkinliklerin ilk bölümünde Grup Tillo, birbirinden güzel ilahileri Nevşehirliler için seslendirdi.

Grup Tillo konserinin ardından ise; İlahiyatçı - Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve Oruç konularında Nevşehirlilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Programı AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve çok sayıda Nevşehirli izledi. - NEVŞEHİR

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Mehmet Emin Ay, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir'de ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika


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