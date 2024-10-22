Nevşehir\'de Ücretsiz Kuaförlük Kursu Kayıtları Başlıyor

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Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'nde, açılacak olan Kuaförlük Kursu için kayıtlar başlıyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM'de, Kuaförlük Kursu açılacak. Ücretsiz olarak açılacak olan kursa başvuruda bulunanlar arasında ön değerlendirme yapılacak. Ön değerlendirme sonunda kurs başvuruları kabul edilen kursiyerler arasında kursu tamamlayanlar Ustalık Belgesi alarak iş yeri açmaya hak kazanacak.

Sınırlı kontenjanla açılacak kursa katılmak isteyenler, 22-25 Ekim 2024 tarihleri arasında www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek. - NEVŞEHİR