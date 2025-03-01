Nevşehir'de Vatandaşlar Sahura Mehteran Marşlarıyla Uyandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Vatandaşlar Sahura Mehteran Marşlarıyla Uyandı

Nevşehir\'de Vatandaşlar Sahura Mehteran Marşlarıyla Uyandı

Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için sokaklarda marşlar çaldı. İlk olarak Cevher Dudayev Mahallesi'nde yürüyen mehter takımı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

01.03.2025 05:30  Güncelleme: 05:34
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Nevşehir'de vatandaşlar ilk sahura mehteran takımının marşlarıyla uyandı.

Nevşehir'de Ramazan ayının manevi atmosferi, sahur mehteranı ile hissediliyor. Nevşehir Belediyesi mehteran takımı bu Ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırıyor. Mehteran takımı ilk olarak Cevher Dudayev Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.

Mehter takımı ile yürüyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada "Hemşerilerimizin heyecan ile beklemiş olduğu Ramazan ayına şükürler olsun ki ulaştık. Bu güzelliği daha önceleri de sahurda yaşamıştık. Aynı güzelliği bu ramazanda da yaşayalım, aynı güzellikle hemşerilerimizi sahura kaldıralım istedik. Bu uygulamamız hafta sonları farklı mahallelerde de devam edecek" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Vatandaşlar Sahura Mehteran Marşlarıyla Uyandı - Son Dakika

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