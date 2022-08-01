12 yaşındaki Koray, doktor olmak için davul çalıyor - Son Dakika
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12 yaşındaki Koray, doktor olmak için davul çalıyor

01.08.2022 10:13
12 yaşındaki Koray, doktor olmak için davul çalıyor

Nevşehir'de yaşayan hayalinin doktor olmak olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Koray Kuşçu, dedesi ile birlikte düğünlerde davul çalarak para biriktiriyor.

Nevşehir'de yaşayan hayalinin doktor olmak olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Koray Kuşçu, dedesi ile birlikte düğünlerde davul çalarak para biriktiriyor.

Küçüklükten beri dedesi ile birlikte düğünlere giden Kuşçu, son iki yıldır da dedesinin zurnasına davulu ile eşlik ediyor. Büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen Kuşçu "Bir, iki senedir davul çalıyorum. Dedem çalardı, ben de ondan öğrendim. Düğünlere gidiyorum, salonlarda çalıyorum. Okuluma da devam ediyorum" dedi.

"Doktor olmak istiyorum"

Büyüyünce doktor olmak istediğini dile getiren küçük davulcu Koray Kuşçu; "Davul çalmayı seviyorum. Ama para kazanmak için davul çalıyorum. Ortalama 200 - 300 TL para kazanıyorum. Hem okumak hem de davul işine devam etmek istiyorum. Davulu hafta sonları ve yaz tatillerinde çalıyorum. Okuluma da devam ediyorum. Doktor olmak istiyorum. Derslerim de iyi. Çekirdekten yetiştim. Para kazanmak için yapıyorum. Benden bu iş çıkar" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 12 yaşındaki Koray, doktor olmak için davul çalıyor - Son Dakika

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