Nevşehir İli Turizm Master Planı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Nevşehir İli Turizm Master Planı Protokolü İmzalandı

Nevşehir İli Turizm Master Planı Protokolü İmzalandı

Kapadokya turizminin dünyaya açılan kapısı Nevşehir'in ileriye yönelik turizm stratejilerini belirlemek, sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunması ve Kapadokya'nın turizmdeki payının artırılması amacıyla hazırlanan 'Nevşehir İli Turizm Master Planı Protokolü' imzalandı. Master planı, ilin turizm alanında gelişmesine imkan sağlayacak ve tarihi dokuların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, nitelikli tesis yatırımları ve uluslararası tanıtım için ilgili kurumlarla iş birlikleri yapılacak.

10.05.2024 12:16
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Kapadokya turizminin dünyaya açılan kapısı Nevşehir'in ileriye yönelik turizm stratejilerini belirlemek, sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunması ve Kapadokya'nın turizmdeki payının artırılması amacıyla hazırlanan "Nevşehir İli Turizm Master Planı Protokolü" imzalandı.

Nevşehir Vilayetler Evi'nde düzenlenen imza törenine Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan "Bugün itibariyle master planı çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu plan, ilimizin vizyonu adına turizm alanında gelişmesine imkan sağlayacaktır. İlimiz turizminin sürdürülebilirliği adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Nevşehir İli Turizm Master Planı ayrıca, tarihi dokuların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi, nitelikli tesis yatırımları ile bölgenin uluslararası alanda tanıtımını attırmak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliklerinin yapılmasını kapsıyor" dedi.

İmza töreninde konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'da yaptığı açıklamada "Master planını tek bir kelime ile özetlememek mümkün. Master planı eşgüdüm anlamına gelmektedir. İldeki kamu, özel kurum, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız okları aynı hedefe göndermektir. Gelir odaklı bir çalışma yapıyoruz. Turizm gelirinden aldığımız payı artırmaya çalışıyoruz. Kapadokya gibi bir bölgenin son kırk elli yıldır kendi kendine büyüdüğü, kendi kendine yeşerdiği önemli destinasyonlarından birisi olan bir bölgenin istatistiklerini iyi tutması, gelirlerini iyi hesaplaması ve ileriye dönük kendisine iyi hedefler koyabilmesi, turizm türleri arasında eşgüdüm sağlaması, öne çıkan turizm çeşitliliğinin diğer turizm alanlarının önüne geçmesinin engellenmesi gibi konuları ele alacağız" dedi.

Karasar "Gelir hedefi turist sayısı ile de orantılı. Turistin kalış süresi, turistin bölgeye bıraktığı katma değer ile de çok alakalı. Bu gün ülkemiz 60 milyar dolar hedefine yürüyor. Kapadokya'nın da Türkiye'nin büyük turizm gelirinden almış olduğu bir pay var. Master planımız olmadığı için bunun tam bir hesaplamasını yapamıyoruz. Fakat tahmini olarak 3 milyar dolarlık bir turizm geliri var. Sıcak Hava Balonlarının da bölgeye katkısı 150 milyar dolar bir katkısı var. Fakat tanıtımdaki ve dünyadaki farkındalıktaki katkısı çok daha fazla. O katkıyı parayla ölçemeyiz" şeklinde konuştu.

Yapılacak çalışma ile Nevşehir'in ve Türkiye'nin 2028 Turizm Stratejisi ile uyumlu olarak ülkenin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde Nevşehir'in turizm payının artırılması planlanıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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