NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ASEM Sanat Sohbetleri Düzenlendi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma merkezi ASEM'in düzenlediği sanat sohbetlerinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM)in düzenlediği Sanat Sohbetleri programının üçüncüsünün konuğu sosyolog, eğitimci, masal yazarı Pınar Saklıyan Koçali oldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda İletişim Kulübü'nün destekleriyle gerçekleştirilen programa; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nushet Göksun Yener, Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, Avanos Güzel Sanatlar MYO Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Tasarımın 'kimlik'le başladığını, belirten Pınar Saklıyan Koçali, "21. yüzyılın bombardımanında; her fikrin, duygunun, deneyimin, modelin, öğretinin, anlatının çok ve istilacı olduğu fiziki - sanal deneyim hattında, (tasarımcı) bireyin tasarımını anlatmak için, anlam - kavram - bağlam ilişkisini, düz çizgisel ya da hiyerarşik açıdan değil, bir üçleme olarak dikkate alması önemlidir.

Masalların pek yakıştığı Kapadokya'da, etkileşimli bir deneyim anı hayal edip söyleşiyi masaldan gerçeğe süzülen bir akışla tasarladım. Tartmadan tartışmadan türlü fikri, kelimeyi, kavramı sanal bulutlara yükleyen; gün gelip sanal bulut sisteminin taşarak patlaması ve etrafa saçılan kelimelerin, kavramların üzerlerine saldırganca yağmasıyla hayatı yeniden tasarlayıp kurmaları gereken insanların, iletişime hak ettiği değeri verdiklerinde yakalayabildikleri bütünsel yapıyı betimledim. Adına 'Zarif İz' dediğim iletişim modelinin tasarımı anlatmaya, çağdaş ilişki biçimlerini onarmaya, hayatın sihrini somutlaştırmaya hizmet etmesini fikren savunuyor, yürekten diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR